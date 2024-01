Prefeitura abre inscrições para concurso público

Imagem Ilustrativa Pexels

A Prefeitura de Itapira abre nesta quarta-feira, 31, o concurso público para preenchimento de 96 vagas em diferentes áreas e também cadastros reservas. As oportunidades são para nível de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior e a remuneração varia de R$ 1.596,96 a R$ 5.331,60 ao mês, Auxílio Refeição de R$ 575,00 e outros benefícios.

Os cargos contemplados no edital são Assistente de Procuradoria, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços Gerais, Borracheiro, Braçal, Cirurgião-Dentista, Controlador Interno, Copeiro Hospitalar, Cuidador Social, Eletricista-Encanador Oficial, Enfermeiro, Farmacêutico, Fiscal de Posturas, Fiscal de Proteção e Bem-Estar Animal, Fiscal Tributário, Fonoaudiólogo, Médico (do Trabalho, Anestesiologista, Atendimento Pronto Socorro, Cardiologista, Cirurgião Geral, Cirurgião Vascular, Clínico Geral, Endocrinologista, Ginecologista, Infectologista, Nefrologista, Neurocirurgião, Neurologista, Oftalmologista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista, Programa de Saúde da Família, Radiologista e Urologista), Motorista, Motorista de Ambulância, Operador de Roçadeira Costal, Salva-Vidas, Serralheiro, Técnico de Edificações, Técnico de Enfermagem, Técnico de Manutenção Hospitalar, Técnico de Piscina, Terapeuta Ocupacional, Tratorista, Tutor Educacional, Veterinário, Vigia e Zelador de Praças Esportivas.

As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet no período de 5 de fevereiro a 6 de março de 2024 pelo site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br). As aplicações das provas Objetivas (todos os cargos) e Prático-Profissional (Assistente de Procuradoria) serão no dia 24 de março. Já as provas práticas (para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Borracheiro, Braçal, Eletricista-Encanador Oficial, Operador de Roçadeira Costal, Salva-Vidas, Serralheiro, Técnico de Manutenção Hospitalar e Tratorista) ocorrem no dia 27 e/ou 28 de abril. O edital completo pode ser consultado a partir de amanhã no site https://itapira.sp.gov.br/concursos ou no site do Instituto Mais.