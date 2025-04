Prefeitura abre inscrições para o Miss Posse 2025

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse inicia nesta terça-feira, 8 de abril, as inscrições para o concurso Miss Posse 2025. As interessadas poderão se inscrever até o dia 25 de abril.

O concurso contará com três categorias: Miss Posse Juvenil, destinado a candidatas com idades entre 14 e 17 anos; Miss Posse Adulto Oficial, para jovens entre 18 e 27 anos; e Miss Posse Melhor Idade, voltado para mulheres com 60 anos ou mais. Todas as candidatas devem ser do sexo feminino, residentes em Santo Antônio de Posse há pelo menos um ano, com comprovação de residência. No caso das menores de 18 anos, será obrigatória a apresentação de autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais.

A vencedora de cada categoria, bem como a vice e a Miss Simpatia, assumirão o compromisso de representar o município em eventos oficiais, ações sociais e atividades de valorização da cultura local ao longo do ano, até a próxima edição do concurso.

O evento final do Miss Santo Antônio de Posse 2025 será realizado no dia 31 de maio, no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira Silva “Chicão” a partir das 19h.

A ficha de inscrição e o regulamento completo estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse.