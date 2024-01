Prefeitura abre inscrições para oficinas esportivas gratuitas em Artur Nogueira

Há vagas para variadas modalidades, dentre dança e ritmos, basquete, futebol, futsal, judô, voleibol; veja como se inscrever

A partir desta segunda-feira (08), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, inicia as inscrições para matrículas e rematrículas nas oficinas e escolas esportivas do município.

A pasta oferece aulas gratuitas de dança e ritmos, basquete, futebol, futsal, judô, voleibol, vôlei de praia (areia) e voleibol adaptado para a melhor idade (50+).

Para participar, os interessados devem se dirigir ao Ginásio de Esporte Maurício Sia, no período de 08 a 19 de janeiro, das 8h30 às 16h30. Adicionalmente, no dia 20 de janeiro (sábado), haverá um horário especial das 8h às 12h, destinado àqueles que têm dificuldade em comparecer durante a semana.

As inscrições específicas para a modalidade de judô devem ser realizadas no Dojo Central, onde as aulas são ministradas (ao lado do INSS), no horário das 8h às 18h.

O Secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues, destaca a importância dessas atividades para a cidade, afirmando: “As oficinas e escolas esportivas promovem não apenas a prática esportiva, mas também a integração social e o desenvolvimento pessoal dos participantes”.

No momento da inscrição, os interessados devem estar munidos dos documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência, para preenchimento do cadastro. No caso de menores de idade, é imprescindível informar o local de estudo e horário, visto que as oficinas são oferecidas em contraturno escolar.

Rodrigo Pinheiro (Burunga), diretor de Esporte, complementa: “Estamos empenhados em proporcionar uma experiência esportiva enriquecedora para todos os envolvidos. Acreditamos no potencial transformador do esporte na vida das pessoas,”, disse.

JUDÔ NAS ESCOLAS

As matrículas para as aulas de Judô nas Escolas Municipais estão programadas para o mês de fevereiro e serão divulgadas oportunamente pela Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, através dos meios oficiais de comunicação da Prefeitura.