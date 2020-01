PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE VAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS NO DIA 3

A Prefeitura de Jaguariúna abre, no próximo dia 3 de fevereiro, as inscrições de solicitação de vagas em creches do município. A atividade ocorre em todas as unidades dos Centros de Educação Infantil na cidade até o dia 28 de fevereiro.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, para fazer essa solicitação é necessário que o responsável compareça à unidade mais próxima da residência e retire o controle de atendimento.

As vagas são divididas em:

Berçário I: Crianças nascidas de 01/10/2018 a 31/12/2018 – 2019 e 2020

Berçário II: Crianças nascidas de 01/04/2017 a 30/09/2018

Maternal: Crianças nascidas de 01/04/2016 a 31/03/2017

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira