Prefeitura abre processo seletivo para contratação temporária de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental

A Prefeitura abriu nesta sexta feira, 17, o processo seletivo, em caráter de urgência, para contratação por tempo determinado de Professor de Educação Infantil II e Professor de Ensino Fundamental I. Para o cargo de Professor de Educação Infantil ll, a remuneração é de R$ 1.841,79. Já para a função de Professor de Ensino Fundamental l, os vencimentos são de R$ 2.236,11.

O contrato terá duração de até 12 (doze) meses ou até a admissão efetiva através de Concurso Público e os interessados têm até o dia 24 de julho para apresentar a documentação junto a Secretaria Municipal de Educação de Itapira, situada à Rua 15 de novembro, 255, de segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. O Processo Seletivo terá caráter classificatório, cuja pontuação se dará pela soma dos títulos válidos, da maior para a menor.



O edital completo com a lista de documentos necessários, atribuições do cargo e outras informações podem ser consultados no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição desta sexta-feira 17 de julho, através do site www.itapira.sp.gov.br .