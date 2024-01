Prefeitura abre sala de vacina neste sábado em Artur Nogueira

Espaço Mãe e Filho estará aberto das 8h às 16h; profissionais aplicarão doses contra Covid-19 (bivalente e outras), Sarampo, Pólio, e demais doses para atualização de caderneta

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde (VISA), abrirá novamente a sala de vacina do Espaço Mãe e Filho neste sábado (03). O atendimento será das 8h às 16h.

De acordo com a responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin, a ação integra o Plano Municipal de Mitigação da Poliomielite e de Intensificação das doses de Sarampo. “Nossa cobertura segue abaixo da média e, seguindo orientações do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde, temos feito a busca ativa das crianças ainda não vacinadas”, reiterou.

No momento da aplicação da dose, os pais devem apresentar carteirinha de vacinação da criança.

DOSES CONTRA COVID-19

A vacina contra Covid-19 passou a integrar o calendário infantil, destinado à crianças com idade entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, novos protocolos foram estabelecidos para os grupos prioritários.

A indicação é que os grupos prioritários recebam a dose bivalente da Pfizer de forma anual ou a cada seis meses, dependendo do grupo. Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas de 60 anos ou mais; as imunocomprometidas; e as gestantes e puérperas devem tomar a dose bivalente da Pfizer a cada seis meses.

Os outros grupos prioritários devem receber o imunizante uma vez ao ano. São eles: pessoas vivendo em instituições de longa permanência; indígenas; ribeirinhos; quilombolas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; pessoas em situação de rua.

OUTRAS VACINAS

Também estarão disponíveis as vacinas para atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos. São elas: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), Difteria e Tétano (dT) e Difteria, Tétano e Pertussis acelular (dTpa).