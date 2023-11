Prefeitura adia evento festivo da Semana da Cultura Negra 2023

Diante dos alertas emitidos pela Defesa Civil de São Paulo, a Prefeitura informa que o evento festivo da Semana Municipal da Cultura Negra 2023, foi adiado de domingo, 19, para segunda-feira, 20.

Toda programação ocorrerá no Espaço das Artes 2 do Complexo Rodoshopping (em frente ao Terminal Rodoviário), com diversas atividades gratuitas.

Durante o evento acontecerá a quarta e última etapa do Circuito Hip Hop 2023, que nos últimos meses reuniu milhares de pessoas, que puderam participar e apreciar batalhas de rimas, shows, dança e graffiti.

Já a Roda de Conversa, marcada também para o dia 20, foi adiada e uma nova data, em breve, será divulgada.

NOVA PROGRAMAÇÃO

Segunda-Feira, 20, a partir das 8h

8h – Caminhada e Corrida Correndo pela Causa (sem necessidade de inscrição)

9h às 18h – Final do Circuito Hip Hop 2023 com Graffiti, Dança 1vs1, Batalha de Rima, Basquete 3×3, shows e Calistenia.

19h – Show com Projota

Feira Afro Arte durante todo o evento com alimentos e roupas típicas

Local: Espaço das Artes 2 do Complexo Rodoshopping (Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1515, bairro Nossa Senhora Aparecida – em frente ao Terminal Rodoviário)

Até sexta-feira, 24, das 8h às 17h

ExpoAfro (exposição sobre a história negra)

Local: Hall do Paço Municipal (Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551, Parque Brasil 500)