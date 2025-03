Prefeitura anuncia 7º Feirão de Automóveis em Artur Nogueira

Evento acontecerá de 20 a 30 de março, em frente à Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anuncia o 7º Feirão de Automóveis, que acontecerá de 20 a 30 de março, no Cinturão Verde, em frente à Câmara Municipal. Com mais de 450 opções de veículos, o evento reunirá as principais lojas multimarcas de automóveis da cidade, oferecendo condições especiais de pagamento e valores imperdíveis.

Tatiane Gibertoni, secretária de Desenvolvimento Econômico, convida a população a comparecer. “Seja para quem está buscando um carro zero quilômetro ou um semi-novo com ótimo custo-benefício, o feirão promete atender a todos os gostos e bolsos”, destaca.

Segundo a organização, os moradores terão 10 dias para explorar uma ampla variedade de modelos, de carros compactos a SUVs, além de motos, com horário de funcionamento estendido: das 8h às 18h, todos os dias.

SERVIÇO

7º Feirão de Automóveis de Artur Nogueira

Data: 20 a 30 de março

Horário: Das 8h às 18h

Local: Cinturão Verde, em frente à Câmara Municipal

Mais de 450 modelos de carros e motos