Prefeitura anuncia inauguração da UBS Nosso Sonho

Cerimônia acontece em 28 de abril (domingo), a partir das 9h; unidade levará nome do renomado médico Dr. Henrique Scursoni Neto

A Prefeitura de Artur Nogueira, em clima de festa pelos 75 anos da cidade, entregará a novíssima Unidade Básica de Saúde (UBS) à comunidade do Residencial Nosso Sonho – bairro popularmente conhecido como “Casinhas”. A cerimônia acontecerá no dia 28 de abril (domingo), a partir das 9h.

A inauguração deste prédio é fruto do compromisso da Prefeitura em oferecer saúde de qualidade e acessível para todos os moradores. A unidade conta com estrutura moderna e completa, incluindo consultórios médicos e odontológicos, sala de curativos, sala de vacinas, farmácia, e espaço para atividades de promoção da saúde.

O prefeito Lucas Sia lembra que visitou o local e constatou-se a necessidade urgente de uma UBS para atender às demandas de saúde da comunidade.

“Esta UBS é um símbolo do nosso compromisso com a saúde de todos os cidadãos. É o resultado do trabalho árduo e da dedicação de muitos: servidores públicos, profissionais da saúde, vereadores, Governo do Estado e, claro, a comunidade que tanto lutou por essa conquista”, frisou.

Sia complementou que a inauguração representa mais do que a abertura de uma nova unidade de saúde: “É um compromisso renovado com o bem-estar e a dignidade da população”. disse.

ALIVIARÁ DEMANDAS

A secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, ressalta que a nova unidade aliviará a demanda de serviços da UBS Jardim do Lago, beneficiando não apenas os moradores do Residencial Nosso Sonho, mas também os das adjacências, como os bairros São João dos Pinheiros e Itamaraty.

“Investir em saúde é investir na qualidade de vida da população. Com essa nova UBS, estamos proporcionando aos moradores um ambiente acolhedor e moderno para cuidarem da saúde”, pontuou Angela.

A UBS está localizada na Rua Cristian Cesar Carrari, nº 80, no bairro Nosso Sonho.

INVESTIMENTO

A obra, com investimento total de R$ 1.385.000,00, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e recursos próprios da Administração Municipal. Destaca-se também o empenho dos vereadores Melinho Tagliari e Nando Dias, que obtiveram R$ 500 mil por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual Rogério Nogueira.

HOMENAGEM

A UBS levará o nome do Dr. Henrique Scursoni Neto, que deixou um legado de compromisso e dedicação à saúde pública. Médico formado pela Unicamp, atuou por mais de 30 anos em Artur Nogueira, Cosmópolis e no Estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, foi médico da Usina Açucareira Ester por muitos anos.

O projeto de lei para essa homenagem, de autoria dos vereadores Melinho Tagliari e Nando Dias, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.