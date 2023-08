Prefeitura anuncia inscrições para novos alunos na rede pública de Artur Nogueira

Inscrições podem ser feitas até 15 de setembro, presencialmente, na escola municipal ou estadual mais próxima ou no Poupatempo

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Educação, informa que as inscrições para as matrículas nas escolas municipais e estaduais para novos alunos estão abertas. As inscrições são voltadas para estudantes que estão fora da rede pública e válidas para o ano letivo de 2024.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, de forma presencial, na escola mais próxima à residência do aluno ou no Poupatempo – localizado na Rua Alice Pereira Mansur, número 51, Jardim Amaro.

Para efetivar a inscrição, os pais ou responsáveis devem estar com certidão de nascimento e um comprovante de endereço em mãos.

A secretária de Educação, Débora Sacilotto, reforça o compromisso em promover o acesso ao ensino de qualidade para todos os alunos do município, e orienta os responsáveis a se atentarem ao prazo das inscrições.