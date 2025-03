Prefeitura anuncia instalação de Dengário e amplia horário de atendimento nos PSF’s

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse informa a instalação de um Dengário, a partir deste sábado, 8 de março, na unidade PSF Olinda Foroni, localizada na Rua Nacle Assad Baracat, 58, bairro Vila Bianchi. O espaço está sendo estruturado para oferecer todos os dias, de domingo a domingo, das 7h às 19h, atendimento exclusivo aos pacientes com sintomas de dengue, garantindo um suporte mais ágil e eficiente no tratamento da doença.

Além disso, para reforçar a assistência à população, a partir da próxima segunda-feira, 10 de março, diversas unidades de Saúde da Família (PSF’s) terão seus horários de funcionamento ampliados até as 20h. As unidades que contarão com este novo horário são – PSF Benedicto Alves Barbosa (Popular), PSF Nolberto de Olivério (Bela Vista), PSF João Teixeira e Atílio Bergo (Jardim Brasília) e PSF José Masotti “Kué” (Residencial dos Lagos). Os postos dos bairros Rincão e Ressaca manterão o atendimento até as 17h.

De acordo com o Secretário Municipal da pasta, Paulo José Rodrigues de Souza, a iniciativa faz parte das ações emergenciais adotadas pela Prefeitura para combater a dengue e oferecer um atendimento mais acessível e eficaz aos munícipes. O secretário reforça ainda a importância de que pessoas que apresentem sintomas da doença procurem atendimento imediato no Dengário ou nas unidades de saúde mais próximas.

É importante acrescentar que nossa cidade apresenta um número reduzido de casos de dengue em comparação a municípios vizinhos. Isso mostra que nossas ações de prevenção e combate estão surtindo efeito, mesmo assim, a dengue continua sendo uma preocupação constante para a administração municipal e estamos trabalhando diariamente para diminuir o impacto dessa doença,” disse o prefeito Ricardo Cortez.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone (19) 3896-2955.