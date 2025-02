Prefeitura anuncia programação oficial do Carnaval 2025

O Carnaval de Santo Antônio de Posse promete muita alegria e diversão em 2025! Com o tema “Posse no Ritmo da Folia”, a festa começa no dia 1º de março e contará com três bailes populares e duas matinês, resgatando a essência do verdadeiro carnaval. Música, dança, blocos familiares e apresentações culturais vão animar os foliões durante todo o evento.

Nos dias 1º, 2 e 3 de março, a partir das 20h, a banda Mika Loka comandará a festa com um repertório repleto de clássicos carnavalescos, incluindo marchinhas e muito axé. No domingo, além do baile, acontece o tradicional desfile de blocos, com saída em frente ao Cartório Municipal. A abertura será realizada pela Orquestra de Santo Antônio de Posse, garantindo um espetáculo musical especial.

As inscrições para os blocos já estão abertas e podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro na Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Santo Antônio, nº 386, no centro da cidade. A Prefeitura premiará o maior bloco da festa, incentivando a participação popular.

A criançada também terá seu espaço garantido. As matinês acontecem no domingo e na terça-feira, das 14h às 18h, com muita música e animação ao som da banda Mika Loka e da Orquestra de Santo Antônio de Posse e premiação, por voto popular, da melhor fantasia infantil.

A supervisora de gestão e responsável pelo Departamento de Cultura, Mônica Calixto, destaca que os visitantes terão a oportunidade de vivenciar o verdadeiro espírito carnavalesco em um ambiente seguro, organizado e acessível a toda a família. ‘Estamos preparando um evento especial, com atenção a cada detalhe, para proporcionar uma experiência inesquecível, reunindo cultura, lazer e entretenimento para todas as idades’, afirmou.

Durante todo o Carnaval, o comércio será realizado pelos comerciantes da Feira da Lua. Mais informações e o regulamento completo do desfile de blocos no site da Prefeitura pmsaposse.sp.gov.br.