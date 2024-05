Prefeitura apoia projeto que leva dança às escolas de Artur Nogueira

“Ciranda Cultural” realiza oficinas de dança e corte e costura, através da Lei Paulo Gustavo; confira o cronograma

O projeto Ciranda Cultural divulga o cronograma das danças circulares que serão promovidas nas escolas de Artur Nogueira. A iniciativa é apoiada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, e realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Segundo as organizadoras, o projeto surgiu de uma parceria entre o grupo Ciranda de Luz e o ateliê Artes da Shu, e consiste na realização de oficinas de dança circular e de corte e costura, com a confecção de figurinos para as apresentações do grupo. “São cantigas que todos conhecem, cantadas por gerações”, ressaltam.

Confira o cronograma das apresentações:

16/05 (quinta-feira), às 19h00 – EMEF Francisco Cardona;

19/05 (domingo), às 9h00 – Praça CEU das Artes;

23/05 (quinta-feira), às 19h – EE José Amaro Rodrigues;

27/05 (segunda-feira), às 8h00 -na EE José Amaro Rodrigues

LEI PAULO GUSTAVO

A Lei Complementar nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo – é uma medida emergencial criada para combater os efeitos causados pela pandemia no setor cultural. Prevê o repasse de R$ 3.862.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões de reais) a Estados, Distrito Federal e Municípios.

Além disso, é uma homenagem ao artista Paulo Gustavo, vítima da doença. As condições para a execução da Lei foram criadas por meio do engajamento da sociedade, e a mesma se destina a apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais de Artur Nogueira.

Fotos: Oaj / Elis Regina