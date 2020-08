PREFEITURA AUTORIZA COMÉRCIO A FUNCIONAR NESTE SÁBADO, DAS 8H ÀS 18H

A Prefeitura de Mogi Guaçu autorizará o comércio em geral, incluindo os shoppings centers, a funcionar excepcionalmente no próximo sábado, dia 8, em virtude das festividades do Dia dos Pais. O objetivo é fomentar as vendas na véspera de uma data importante para o comerciante.

O pedido foi solicitado ao prefeito Walter Caveanha pela presidente da ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), Sônia Zanuto, em reunião com secretários municipais na semana passada.

“Entendo perfeitamente das dificuldades do setor comercial neste momento de pandemia. Com muita responsabilidade, conversamos com os profissionais da saúde e abrimos uma exceção, por apenas um dia, para favorecer um setor tão prejudicado pelas restrições de funcionamento”, disse o prefeito Walter Caveanha.