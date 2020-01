PREFEITURA CONCLUI MAIS UMA ETAPA DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM JAGUARIÚNA

Mais uma etapa das obras de recapeamento e sinalização das ruas e avenidas de Jaguariúna foi entregue pela Prefeitura nesta quinta-feira, 30 de janeiro. Dessa vez, os trabalhos ocorreram na rua Maranhão, que, além do recape, recebeu sinalização de solo, como faixas de pedestre e pintura de lombadas.

No total, já foram entregues 12,5km de vias recapeadas, com 70 mil metros quadrados de ruas fresadas, 6,8 mil metros quadrados de pintura e colocação de 254 placas de sinalização em vários bairros da cidade. As obras continuam.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, o recapeamento executado é uma das maiores obras feitas pela Prefeitura já realizadas para manutenção da cidade. As obras incluem recapeamento completo e sinalização horizontal e vertical nas vias públicas.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Samuel Oliveira