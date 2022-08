PREFEITURA CONQUISTA NOVO VEÍCULO PARA APAE DE ESTIVA GERBI

A Associação Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Estiva Gerbi foi

contemplada com uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil reais

obtida através do intermédio da Vereadora Cláudia Emília Zanco, por

meio do programa de Mobilidade de Assistência Social (MOB-SUAS), do

Ministério da Cidadania. O recurso foi utilizado na aquisição de um

Renault Kwid com capacidade para 5 passageiros que será utilizado na

realização de atividades da entidade.

A Prefeitura foi responsável pelos trâmites legais e licitação para

aquisição, além disso, realizou a complementação do valor, já que

o veículo foi adquirido pelo valor de R$ 75 mil reais.. “Este

investimento vai melhorar as condições de trabalho da APAE. Sabemos

que vai fazer a diferença no dia a dia da escola, que faz um trabalho

relevante na comunidade” afirma a Prefeita Cláudia Botelho.

A entrega simbólica aconteceu na última sexta-feira (19), no Paço

Municipal, pela Prefeita Cláudia Botelho para a Diretora da

instituição Carolina Frittoli acompanhada da Vereadora Cláudia

Zanco.–