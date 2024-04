Prefeitura convoca proprietários de lotes para regularização fundiária em Artur Nogueira

Moradores do Pq. dos Trabalhadores, Coração Criança e Desmembramento Lolli, que não tiverem matrícula registrada, devem comparecer no setor de Protocolo

A Prefeitura de Artur Nogueira convoca os proprietários de lotes nos bairros Parque dos Trabalhadores, Coração Criança e Desmembramento Lolli, que ainda não tiveram a matrícula registrada, para providenciar a regularização fundiária.

Os moradores que precisam receber os títulos devem comparecer no setor de Protocolo da Prefeitura e realizar o pedido de regularização fundiária. Além disso, deve apresentar os seguintes documentos:

RG e CPF do titular

Espelho (carnê) do IPTU

Certidão de nascimento ou casamento

Em caso de certidão de casamento, apresentar RG e CPF do cônjuge

Contrato de venda e compra, cessão de direitos do imóvel etc.

Em caso de inventário, apresentar formal de partilha ou documento de todos os herdeiros e cônjuges.

Havendo a necessidade de outros documentos, a Prefeitura irá comunicar o morador através do Protocolo. Da mesma forma, o morador pode acompanhar o processo através do setor.

240 SONHOS REALIZADOS

No último mês, 240 proprietários foram contemplados com os títulos de regularização fundiária. O evento de entrega reuniu milhares de moradores, e autoridades locais e estaduais.

“A cerimônia representou a realização de um sonho para centenas de famílias que, por muito tempo, viveram em situação de insegurança jurídica. Após anos de trabalho duro, a população merece esse reconhecimento, tendo a certeza de que agora os imóveis são seus”, pontuou o prefeito Lucas Sia.