Prefeitura de Amparo contrata nova empresa de ônibus

perações começam neste sábado com uma semana de gratuidade _

A Prefeitura da Estância de Amparo contratou uma nova empresa de

ônibus para realizar o transporte coletivo urbano e rural do

município. A empresa Expresso Fênix entra em operação no sábado, 29

de outubro, com a primeira semana de serviços operando de forma

gratuita para a população, incluindo no domingo, dia das eleições. A

medida foi possível por meio de um contrato emergencial e tem duração

de seis meses.

De acordo com o prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins,

a mudança foi tomada diante dos problemas relacionados à antiga

prestadora de serviço. “Buscamos dar mais qualidade de vida aos

moradores de Amparo e por isso fechamos este contrato emergencial para

sanar um problema que afeta milhares de pessoas. Garantir transporte de

qualidade é um compromisso sério da nossa Administração”, destacou

Carlos Alberto.

A partir da 0h01 deste sábado, a empresa Mirage Transportes deixa as

operações e entra em vigor o serviço da Expresso Fênix.

Serviço

A nova empresa irá operar as 12 linhas da cidade com 10 veículos,

sendo 9 ônibus modelo convencional e 1 micro-ônibus, todos adaptados

para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão

equipados com um moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes

na atmosfera.

Para os passageiros terem tempo de fazer a migração dos bilhetes

únicos, até o dia 4 de novembro, não será cobrada passagem dos

usuários e as frotas operarão de forma 100% gratuita.

O contrato provisório manteve ainda o valor da tarifa de R$ 2,75 no

Cartão Cidadão e de R$ 5 para pagamento em dinheiro, na catraca.

Para os usuários de Vale Transporte, a tarifa será de R$ 4,45.

Estudantes continuarão tendo o desconto de 50% previsto em Lei, pagando

R$ 2,50 na tarifa.

Bilhete eletrônico

A partir desta quinta-feira, dia 27 de outubro, os usuários do

transporte coletivo de Amparo poderão fazer o cadastro do Bilhete

Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso Fênix.

A empresa também iniciará o cadastramento dos usuários de transporte

coletivo no mesmo dia. Vale ressaltar que a primeira via do cartão de

Bilhete Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela

internet no site www.fenixfacil.com.br/amparo [1] ou presencialmente,

com agendamento obrigatório, no próprio site da empresa. As empresas

compradoras de Vale Transporte também poderão realizar o cadastro e a

compra do Vale Transporte de seus colaboradores no mesmo link.

Já os usuários que possuírem créditos nos cartões da antiga empresa

deverão acessar o link

https://amparo.sp.gov.br/transferencia-de-saldo-transporte-publico e

seguir o passo a passo para transferência de seus créditos para o novo

sistema de bilhetagem eletrônica.

O prazo para o pedido de transferência encerra em 18 de novembro, após

esse período os clientes deverão solicitar o ressarcimento direto à

empresa anterior.

A expectativa é que até o dia 25 de novembro todas as solicitações

de transferência de créditos sejam concluídas.

A Prefeitura de Amparo destaca ainda que, nesse período, é importante

que os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa.

Para não comprometer os trabalhadores, a Prefeitura de Amparo

determinou que os funcionários que atuavam na antiga empresa tenham

prioridade na contratação de mão de obra, aberta pelo novo grupo.

Segundo o Secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transporte,

Coronel Anderson Lima, a troca de operadora vem ao encontro das medidas

de transformação da cidade de Amparo. “Melhorar o transporte

público sempre foi uma das nossas prioridades. Agora temos a

expectativa de que a nova empresa cumpra o que está definido no

contrato, para que nossa população tenha o transporte de qualidade

merecido”, frisou.