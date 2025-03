Prefeitura de Amparo libera Rod. João Beira pela manhã e atua na limpeza da cidade após chuva torrencial desta terça (19)

A rodovia João Beira chegou a ser interditada devido ao desmoronamento de um talude pelo grande volume de águas e queda de árvores no local. Também foram registrados pontos de alagamento no centro da cidade e quedas de árvores.

A chuva torrencial que caiu na noite desta terça-feira (18) em Amparo causou algumas ocorrências. A Rodovia João Beira ficou interditada durante a noite devido ao desmoronamento de um talude pelo grande volume de água e também à queda de árvores no local, mas já está liberada desde o início da manhã após a Defesa Civil fazer as intervenções necessárias.

Também foram registrados alguns pontos de alagamentos no centro da cidade – na Praça Pádua Salles, na Comendador Guimarães e no entorno do Jardim Público, além de queda de árvores na Praa Páduas Salles, no Jd. Silvestre e Boa Vereda, porém, sem causar vítimas. De acordo com os dados pluviométricos da Defesa Civil, foram 73.64mm de chuva. Já na área rural o volume foi maior; a Fazenda Imigrantes registrou 145mm de chuva.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção das Vias Urbanas e Rurais, tem atuado na limpeza da cidade e na retirada de galhos espalhados. Na Praça Pádua Salles foi necessária a retirada de quatro árvores por segurança.