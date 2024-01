Prefeitura de Amparo oferece vagas de estágio remunerado para estudantes do Ensino Superior

A Prefeitura da Estância de Amparo está com inscrições abertas para vagas de estágio remunerado destinadas a estudantes do Ensino Superior. As oportunidades são voltadas para cursos específicos, incluindo Fisioterapia, Pedagogia e Psicologia. O cadastro pode ser realizado até o dia 31 de janeiro de 2024.

Estudantes interessados em concorrer às vagas de estágio devem realizar a inscrição e obter mais informações sobre o processo seletivo por meio do link disponível no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) – Processos Públicos https://pp.ciee.org.br/vitrine/11860/detalhe ou no site da Prefeitura www.amparo.sp.gov.br.

O processo seletivo será conduzido de forma online, os candidatos poderão obter informações detalhadas e realizar o upload dos documentos necessários através do link fornecido.

Os estagiários selecionados receberão, além da remuneração, auxílio transporte para facilitar sua mobilidade durante o período de estágio.

Estudantes do 1º ao 4ª semestre:

Jornada de 20 horas semanais: R$ 477,00 por mês

Jornada de 30 horas semanais: R$ 715,00 por mês

Estudantes do 5º ao 6º semestre:

Jornada de 20 horas semanais: R$ 513,00 por mês

Jornada de 30 horas semanais: R$ 770,00 por mês

Estudantes do 7º ao 10º semestre:

Jornada de 20 horas semanais: R$ 587,00 por mês

Jornada de 30 horas semanais: R$ 880,00 por mês

A Prefeitura de Amparo acredita na importância do estágio como uma oportunidade de aprendizado e enriquecimento profissional, e espera receber uma ampla participação de estudantes motivados a contribuir para o desenvolvimento da cidade.