Prefeitura de Amparo promove grande festa em comemoração ao Dia das Crianças

A Prefeitura da Estância de Amparo, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, convida toda a comunidade para a celebração do Dia das Crianças, que acontecerá no domingo, dia 13 de outubro de 2024 (domingo). O evento será realizado em quatro locais especiais, das 14h às 20h, proporcionando um dia repleto de diversão para toda a família.

As festividades ocorrerão na Praça Pádua Salles, no Distrito de Arcadas, no Distrito de Três Pontes e no bairro Vale Verde. Na Praça Pádua Salles, as crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, apresentações teatrais, shows de mágica e a animação de personagens infantis.

Nos outros locais, os pequenos também poderão aproveitar brinquedos infláveis: em Arcadas, na Praça André Jacobsen; em Três Pontes, na Praça Raphael Rossi; e no bairro Vale Verde, na Quadra Poliesportiva da Rua João Barbi, ao lado do Cime Maria Ivete Forner Zuchi.

A festa do Dia das Crianças é uma oportunidade única para fortalecer os laços comunitários e proporcionar momentos inesquecíveis para os pequenos. Venha celebrar conosco e traga sua família para um dia cheio de sorrisos e diversão!

Serviço: Festa do Dia das Crianças

Data: 13 de outubro de 2024

Horário: 14h às 20h

Locais:

Praça Pádua Salles

Praça André Jacobsen (Arcadas)

Praça Raphael Rossi (Três Pontes)

Quadra Poliesportiva na Rua João Barbi, Vale Verde