Prefeitura de Amparo reinaugura USF Camanducaia neste sábado

Investimento foi de mais de R$ 897,4 mil em recursos próprios e

federais

A prefeitura de Amparo reinaugura no próximo sábado, dia 29, a Unidade

de Saúde da Família (USF) Camanducaia. A medida é uma

reinvindicação antiga da comunidade e garantiu a melhorias nos

equipamentos e na infraestrutura do espaço. O evento de reinauguração

será às 8h30 e toda a população está convidada.

Para a reforma e ampliação foram investidos R$ 897.426,36, sendo R$

643.850,11 em recursos federais e R$ 253.576,25 em recursos próprios da

Administração Municipal.

Segundo a Secretaria de Saúde, foram criados mais dois consultórios na

USF, além de terem sido ampliados os espaços para farmácia e sala de

espera. Ainda foram feitas adequações nas salas de odontologia.

A nova Unidade também conta com totens digitais e uma rede lógica que

atenderá o prontuário eletrônico, garantindo mais agilidade e

eficácia nos atendimentos.

“A reinauguração da Unidade do Camanducaia é uma conquista da

população”, frisou o secretário de Saúde, Gilberto Ferreira

Martins Junior. “Estamos entregando uma Unidade que atende as normas

de acessibilidade, com mais consultórios, adequação das salas de

odonto, ampliação das áreas da farmácia e recepção, com rede de

gases adequada e cobertura na entrada. Com essa entrega da Unidade,

acreditamos melhorar o atendimento da população com um serviço mais

adequado, mais resolutivo e mais humanizado para os quase 8 mil

pacientes que utilizarão os serviços”, destacou o secretário

Gilberto Ferreira Martins Junior.

A Unidade é a que possui o maior número de pacientes cadastrados,

contemplando 2821 famílias.

Durante o período de reformas, todos os atendimentos foram transferidos

para um barracão alugado pela Prefeitura, a fim de que os usuários

não fossem prejudicados. Com a reinauguração, a partir de

segunda-feira, dia 31, os atendimentos retornam à unidade no Jardim

Camandocaia.

A Prefeitura de Amparo reforça o convite para que a comunidade

participe do evento de reinauguração. No sábado, também haverá

brinquedos e distribuição de algodão doce gratuitos para as

crianças.

Serviço

O que: Reinauguração USF Camanducaia

Quando: Sábado, dia 29 de outubro

Horário: 8h30