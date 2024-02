Prefeitura de Artur Nogueira abre inscrições para oficina gratuita de bordado livre

Programa promove laços comunitários e renda para as mulheres agrícolas do município; saiba como participar

Nesta terça-feira (06), a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Agricultura, dará início a mais um módulo da Oficina de Bordado Livre. As oficinas foram inauguradas em fevereiro de 2023, sendo um sucesso e resultando na formação do grupo Bordadeiras do Campo.

O objetivo do programa é criar uma comunidade entre as mulheres agricultoras da região, através do artesanato. Além de ensinar um ofício que possibilita gerar renda futura às participantes.

‘’Esperamos que mais uma vez as oficinas mudem a vida das inscritas. O projeto é muito mais do que apenas bordados, ele proporciona momentos leves entre novas amigas, além de reconectar com valores e tradições artísticas’’, declara o secretário de Agricultura Odair Boer.

Como funciona?

As inscrições são gratuitas, no entanto limitadas, e têm como prioridade a matrícula de mulheres agricultoras da região. Os encontros são quinzenais, liderados pela artesã Maria Monteiro, especialista no bordado livre.

Para se inscrever, é necessário ir presencialmente à Casa da Agricultura, Rua Nossa Senhora das Dores, número 326. O local fica ao lado do Fórum e funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.