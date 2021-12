Prefeitura de Artur Nogueira abre processo seletivo para motorista e agente de apoio escolar

Candidatos devem se inscrever a partir desta segunda-feira (06) até o dia 10 de dezembro, na sede da secretaria de Educação

A Prefeitura de Artur Nogueira abriu um processo seletivo para cargos de motorista de ônibus e agente de apoio escolar, em caráter temporário e em regime de trabalho da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). As inscrições devem ser realizadas a partir desta segunda-feira (06) até o dia 10 de dezembro, das 8h às 17h.

Para participar, o candidato deverá preencher uma ficha de inscrição, disponibilizada na sede da secretaria de Educação, situada na Avenida XV de Novembro, nº 1.400, no Jardim Planalto (prédio da Escola Modelo).

No momento da inscrição, será necessário apresentar o currículo e os documentos comprobatórios para pontuação (cópia carteira profissional), que conste o período trabalhado, ou outro documento que comprove o tempo de serviço no cargo desejado.

SOBRE AS VAGAS E O PROCESSO

O processo seletivo tem intuito de preencher as vagas disponíveis de caráter temporário e de excepcional interesse público, conforme disposição legal, com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal a ser regido pela Lei Orgânica do Município, Leis Municipais e demais legislações pertinentes.

Para o cargo de motorista, são oferecidas 12 vagas, com 44 horas semanais, e com remuneração de R$ 1.595,75. Para concorrer é preciso ter Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação – CNH “D” e comprovar experiência na função.

Já para o cargo de agente de apoio escolar, serão oferecidas 08 vagas, com 44 horas semanais, e com remuneração de R$ 1.150,00. Para concorrer é preciso ter Ensino Fundamental Completo e comprovar experiência na função ou atividade semelhante.

Das vagas totais previstas, 5% (cinco por cento) são destinadas a candidatos com deficiência, nos termos da Constituição Federal e Leis Específicas, observadas a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica oficial.

Vale destacar que a classificação será mediante a acumulação de pontos, sendo que não haverá realização de provas. Os critérios de pontuação, bem como outros detalhes referentes ao processo seletivo, podem ser conferidos no edital (https://www.gdoe.com.br/publicacao/?arq=61aa916d50be4.pdf).

O processo seletivo destina-se ao preenchimento temporário e emergencial, e o cargo será convocado conforme a necessidade da Prefeitura. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida ou indeferida será divulgada em 15 de dezembro de 2021, e a classificação final dos candidatos será divulgada em 17 de dezembro de 2021, uma única vez, no Diário Oficial (https://www.gdoe.com.br/arturnogueira).