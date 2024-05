Prefeitura de Artur Nogueira anuncia gabarito provisório do concurso público

As respostas serão publicadas às 15h, no site da banca organizadora “Nosso Rumo”

Os gabaritos provisórios das provas objetivas do Concurso Público da Prefeitura de Artur Nogueira e da Guarda Civil Municipal (GCM) serão publicados nesta segunda-feira (20), às 15h, no site da banca organizadora “Nosso Rumo”.

Basta acessar o site oficial: <https://www.nossorumo.org.br/>, rolar a página inicial até “Certames em Andamento” e encontrar o ícone do Concurso Público Prefeitura Municipal de Artur Nogueira 01/2024; ou ícone Concurso Público Prefeitura Municipal de Artur Nogueira 02/2024 (Guarda Municipal).

Foram oferecidas dezenas de vagas para mais de 50 funções, de níveis fundamental incompleto/ completo, médio, técnico e superior com remunerações entre R$ 1.562,25 e R$ 16.685,45.

PRÓXIMAS DATAS IMPORTANTES

O cronograma completo, contendo as próximas datas importantes, já foi divulgado no site oficial do concurso, seguindo o mesmo caminho explicado acima. Confira algumas delas:

Divulgação do gabarito provisório das provas objetivas

20/05 – 15h

Prazo recursal contra o gabarito provisório

Início: 21/05 – 10h

Final: 22/05 – 23h59

Divulgação do gabarito definitivo

07/06 – 15:00

Aplicação da Prova Prática

Início: 22/06

Final: 23/06

Publicação do Edital do Resultado Final e homologação dos cargos com prova prática

05/07 – 15h

