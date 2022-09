Prefeitura de Artur Nogueira anuncia nova Feira Livre no bairro Blumenau _Primeira edição será neste sábado das 08h às 12h, na Rua Campinas_

Com o intuito de ampliar as vendas dos feirantes e ambulantes da cidade

e ainda atender um novo público, a Prefeitura de Artur Nogueira, por

meio da Secretaria de Agricultura, anuncia uma novidade aos moradores do

bairro Blumenau: a implantação de uma Feira Livre.

A primeira edição será neste sábado das 08h às 12h. A feira estará

instalada na Rua Campinas, em frente à Escola Municipal Edmo Wilson

Cardoso – esquina com a Rua Conchal.

De acordo com o secretário Odair Boer, o novo ponto contará com

diversas barracas que oferecerão variados produtos hortifrutigranjeiros

– como frutas, legumes, verduras e ovos -, além de temperos e alimentos

no geral.

O horário e dia seguirão fixos, ou seja, a Feira Livre no Jardim

Blumenau ocorrerá todos os sábados, das 08h às 12h.

DIAS DE FEIRA LIVRE NA CIDADE

Quarta-feira, na Av. 15 de Novembro no Jardim Planalto, das 14h às 20h

Sexta-feira, na Rua Luiz Spadaro Cropanize no Jardim Carolina, das 14h

às 20h

Sábado, na Rua Campinas no Jardim Blumenau, das 8h às 12h

Domingo, na Rua Duque de Caxias, das 8h às 13h