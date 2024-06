Prefeitura de Artur Nogueira anuncia pavimentação de novo trecho da XV de Novembro

Mais uma demanda antiga da população, que aguarda há mais de 20 anos pela obra

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Planejamento, iniciou a pavimentação de um novo trecho da Avenida XV de Novembro, uma realização aguardada por mais de duas décadas pelos moradores.

Após a conclusão da pavimentação no Benvenuto, as obras da XV foram retomadas juntamente com o prolongamento da Rua Domingos Gallo.

As obras, que visam melhorar significativamente a infraestrutura e a qualidade de vida dos bairros ao redor, contam com um investimento total de R$ 3.866.376,92, proveniente de verbas municipais, federais e estaduais.

O prefeito Lucas Sia (PL) ressalta que essa é a concretização de mais um sonho antigo dos moradores. “Assim como aconteceu no São Bento e Benvenuto, nossa alegria é imensa ao ver essas obras acontecerem, porque sabemos que a população será a maior beneficiada com isso. Chega de lama e poeira”, concluiu.

De acordo com a pasta, a obra foi dividida em duas etapas. Confira os detalhes:

Lote 1 – Prolongamento da Avenida XV de Novembro

A primeira etapa contempla 400 metros de pavimentação. Além disso, serão feitos serviços sinalização, construção de calçadas e drenagem, contando com 586,98 metros de rede de água pluvial. O prazo para conclusão é de 5 meses.

Este lote, financiado pelo convênio com a Caixa Federal (R$ 940.565,17) e recursos próprios do município (R$ 97.858,46), totaliza R$ 1.038.423,63 em investimentos.

Lote 2 – Conclusão da Avenida XV de Novembro e prolongamento da Rua Domingos Gallo

A segunda etapa, financiada pelo convênio com o Desenvolve SP, envolve a conclusão da XV e o prolongamento da Domingos Gallo. São R$ 2.827.953,29 em investimentos. O prazo para execução é de 8 meses.

A conclusão da XV de Novembro contará com 1300 metros de pavimentação, mais 890,82 metros de rede de água pluvial e 74 postes de iluminação. Já na Domingos Gallo, serão 150 metros de pavimentação e instalação de calçada.