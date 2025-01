Prefeitura de Artur Nogueira anuncia “Resgate”, filme nogueirense produzido através da Lei Paulo Gustavo

Realizado pela VAZ Produções, a estreia da obra acontece no dia 29 de janeiro no Teatro O Fingidor; Saiba como assistir

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anuncia a estreia do filme RESGATE, uma emocionante produção que chega ao público na quarta-feira, 29 de janeiro, às 19h, no Teatro O Fingidor. Segundo a produção, há possibilidade de uma sessão extra às 21h, caso necessário.

RESGATE narra a história de Gabriel, um enfermeiro socorrista do SAMU que após um acontecimento marcante no ambiente de trabalho precisa ser afastado para realizar terapia. É a partir desse momento que mergulhamos no passado do protagonista e vemos de perto a luta dele para regular suas emoções, afinal, é possível resgatar os outros enquanto nós nos perdemos no meio do caminho?

Brunno Vaz, diretor do filme e intérprete de Gabriel, convida a população. “Não percam essa oportunidade de assistir a RESGATE. Essa é uma obra que une arte, reflexão e um chamado à conscientização sobre saúde mental”, exclama.

JANEIRO BRANCO

A estreia do filme ganha ainda mais relevância por ocorrer em janeiro, mês dedicado à campanha Janeiro Branco, que visa conscientizar sobre a importância da saúde mental. A obra reforça a urgência de cuidar das emoções, trazendo à luz os desafios enfrentados por profissionais que se dedicam ao próximo, muitas vezes à custa de si mesmos.

O prefeito Lucas Sia (PL) comemora a estreia também. “De forma democrática e participativa entre a sociedade civil e a gestão municipal, construímos essa possibilidade de fomentar nossos artistas locais através da Lei. A comunidade artística de Artur Nogueira merece, e ela não deixou escapar essa oportunidade. Parabenizo mais essa produção incrível e desejo sucesso ao Resgate”, disse o chefe do Poder Executivo Municipal.

LEI PAULO GUSTAVO

RESGATE é uma produção da VAZ Produções, realizada com financiamento da Lei Paulo Gustavo, apoio de empresas privadas e parceria da Prefeitura de Artur Nogueira. Além disso, o elenco principal passou por treinamento intensivo no SAMU de Conchal-SP, em parceria com o SAMU de Pirassununga-SP, garantindo realismo e autenticidade às cenas.

SERVIÇO

Data: 29 de janeiro de 2025

Horário: 19h (sessão extra às 21h, sujeita à demanda)

Local: Teatro O Fingidor – Rua XV de Novembro, 1400, Jardim Planalto, Artur Nogueira/SP

Os ingressos seguem a proposta “Pague Quanto Vale”:

Retire seu ingresso gratuitamente pelo link: https://www.eventbrite.com/e/filme-resgate-tickets-1204177991789?aff=oddtdtcreator

Assista ao filme e, ao final, contribua com o valor que achar justo e puder doar.

As entradas já estão disponíveis no site desde 17 de janeiro.