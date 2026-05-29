Prefeitura de Artur Nogueira conquista novo trator e amplia atendimento aos produtores rurais

Equipamento adquirido por meio de convênio com o Ministério da Agricultura vai reforçar os serviços de preparo do solo e manejo agrícola no município

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, adquiriu um novo trator para reforçar os serviços prestados aos produtores rurais do município. O equipamento foi conquistado através de convênio firmado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

O novo veículo é um trator Budny 80CV, equipado com tomada de força 540/760 RPM, que será utilizado em ações voltadas ao preparo do solo e manejo das culturas agrícolas, ampliando o suporte oferecido aos agricultores nogueirenses.

Segundo o Secretário de Agricultura Odair Boer, o equipamento atenderá os produtores rurais em operações de preparo do solo e manejo das culturas, contribuindo para mais eficiência no trabalho desenvolvido no campo.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância do investimento para o fortalecimento do setor agrícola no município. “Nosso compromisso é continuar investindo em estrutura e equipamentos que melhorem o atendimento aos produtores rurais. A agricultura tem papel fundamental na economia de Artur Nogueira, e essa conquista representa mais apoio e incentivo para quem trabalha diariamente no campo”, afirmou o prefeito.

O novo veículo chegou ao município nesta sexta-feira (29) e, em breve, estará disponível para atender os produtores rurais nas demandas de preparo do solo e manejo agrícola em diferentes regiões da cidade.