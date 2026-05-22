Casal morre em acidente em Itapira 20 dias após o casamento

Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20, estavam em um carro que rodou na pista e foi atingido por uma caminhonete na SP-352

Um casal morreu em um acidente de trânsito na Rodovia Vereador Antônio Cazalini, a SP-352, em Itapira, na quinta-feira (21). As vítimas foram identificadas como Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20. Segundo informações do g1 Campinas e Região, os dois estavam casados há 20 dias.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro em que o casal estava seguia no sentido Jacutinga, em Minas Gerais, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Paola estava no banco do passageiro e morreu no local. Mathias chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista da caminhonete sofreu apenas escoriações leves. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente. Nas redes sociais, o fotógrafo contratado para registrar o casamento do casal lamentou a morte dos jovens em uma publicação.

Até a última atualização, não havia informações sobre velório e sepultamento das vítimas.

Fonte: g1 Campinas e Região

Crédito da foto: Marcos Tavares/Reprodução/Instagram

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12