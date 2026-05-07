Homem morre após confronto com policiais militares em Mogi Guaçu

Ocorrência registrada no Jardim Suécia 2 mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde de quarta-feira

Uma ocorrência policial terminou com a morte de um homem na tarde de quarta-feira, dia 6, no bairro Jardim Suécia 2, em Mogi Guaçu.

Segundo informações iniciais, policiais militares atendiam uma ocorrência na região quando o homem, que estaria em estado agressivo, avançou contra os agentes, provocando uma luta corporal com um dos policiais.

Durante a ação, um disparo foi efetuado para conter o indivíduo. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos, tendo a morte constatada ainda no local.

Inicialmente, houve informação de que um policial militar teria sido baleado na perna e socorrido à Santa Casa do município. No entanto, atualizações preliminares indicaram que o agente não foi atingido por disparo, e que o sangue encontrado no local seria da própria vítima.

A identidade do homem não havia sido divulgada até o fechamento desta matéria. O caso foi encaminhado e registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), que ficará responsável pela apuração dos fatos.

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