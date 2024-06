Prefeitura de Artur Nogueira divulga 150 vagas de emprego para operador de telemarketing

Salário é de R$1.416,28 + benefícios; interessados devem retirar carta de encaminhamento no PAT até terça (18)

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga 150 vagas de emprego para operador de telemarketing. Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento do PAT até a próxima terça-feira (18).

O processo seletivo acontecerá na quarta-feira (19), na Prefeitura – Avenida XV de Novembro, 1400, Jd. Planalto. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, a partir das 9h.

SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E REQUISITOS

As oportunidades são para a empresa Telemax Consultoria em Telemarketing (Motiva). A empresa participou do mutirão de emprego, promovido pela Prefeitura no último sábado (08), mas as vagas não foram completamente preenchidas no dia.

O modelo de trabalho é home office, de segunda a sábado, podendo ser das 8h40 às 15h ou das 15h às 21h20. Aos sábados, o turno é das 9h40 às 16h.

O salário é de R$1.416,28 e os benefícios incluem plano odontológico, plano de saúde, auxílio-creche, vale alimentação, seguro de vida. Além disso, a empresa tem parceria com faculdades, e oferece treinamentos e notebook para o trabalho.

As vagas são para moradores de Artur Nogueira com Ensino Médio completo ou cursando. Homens e mulheres podem se candidatar.

SERVIÇO

Processo seletivo – Telemax Consultoria em Telemarketing (Motiva)

Data: 19/06, quarta-feira

Horário: 9h (as senhas serão entregues por ordem de chegada)

Local: Prefeitura de Artur Nogueira (antiga Escola Modelo) – Av. XV de novembro, 1400 – Jd. Planalto

Carta de encaminhamento: Retirar no PAT (Poupatempo) até dia 18/06, terça-feira.