Prefeitura de Artur Nogueira investe em inovação e divulga nova tecnologia aliada ao trânsito

Moradores podem acessar diversos serviços oferecidos pelo Demutran de forma online, prática e gratuita

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), comprometido com a inovação em benefício da comunidade, divulga um novo meio de atendimento ao público. Através de uma plataforma online, os moradores têm acesso à informações e diversos serviços de forma prática e gratuita.

Essa iniciativa visa aprimorar o atendimento e proporciona maior conforto, eficiência e acesso facilitado aos recursos, como pesquisas de infrações no trânsito, emissão de 2ª via da notificação de autuação e penalidade para pagamento, defesa, indicação do real infrator, recurso da penalidade, e solicitação de credencial para estacionamento em vaga especial para idoso.

Para o prefeito Lucas Sia (PSD), esse é um grande passo que reafirma o desenvolvimento de Artur Nogueira. “Sabemos que o novo serviço vai facilitar a vida de muitos moradores, que por vezes não conseguem ir presencialmente ao Departamento de Trânsito. Mais uma vez, a tecnologia sendo nossa aliada”, conclui.

Rapidamente, os moradores podem entrar na plataforma através do link: <vpsw2693.publiccloud.com.br/aol-artur-nogueira>. O site é intuitivo e qualquer munícipe com acesso à internet pode aproveitar dos serviços oferecidos.

O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Roberto Daher, diz que a iniciativa vem de encontro do interesse público, uma vez que possibilita o acesso aos serviços sem a necessidade de deslocamento à sede do Departamento, gerando uma facilidade maior aos interessados.