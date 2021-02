Prefeitura de Artur Nogueira irá recapear a Rodovia dos Agricultores

Após muitas reclamações dos moradores e inúmeras promessas nunca cumpridas por gestões passadas, a Prefeitura de Artur Nogueira anuncia o recapeamento da Rodovia dos Agricultores, que interliga o município a Mogi Mirim. Na tarde desta sexta-feira (12), o prefeito Lucas Sia (PSD) e o vice Davi Fernandes (PSDB) estiveram reunidos com o deputado estadual Barros Munhoz (PSB) no gabinete do Executivo, onde foi anunciado o recapeamento dos 23 quilômetros de rodovia.

“É com muita alegria que anuncio mais essa conquista à população nogueirense. Agradeço imensamente aos vereadores que lutaram tanto pelo recapeamento da rodovia também. Esse é um trabalho e vitória conjunta”, destacou o prefeito. Na sequência, o vice-prefeito Davi comentou que “essa é mais uma promessa do Plano de Governo que está sendo concretizada”.

Antes da causa ser abraçada por Munhoz, o deputado estadual Cauê Macris (PSDB) da mesma forma se dispôs a buscar recursos para a pavimentação da via. Antes mesmo da posse de Lucas Sia (PSD), Macris intermediou uma reunião junto ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) a fim de viabilizar a obra. “Ficamos felizes pela iniciativa de Munhoz. A somatória dos esforços trará muitos benefícios aos moradores. Uma grande liderança da região que fará acontecer essa obra essencial”, pontuou Macris.

Munhoz se diz contente por estar na cidade. “Eu comecei minha carreira política aqui em Artur Nogueira e tenho muito carinho por essa terra. A obra será licitada e iniciada ainda esse semestre e eu espero que antes do final do ano ela esteja totalmente concluída. Me coloco inteiramente à disposição dessa gestão”, pontuou o deputado estadual.

PROBLEMA ANTIGO

Há anos, os moradores e motoristas que trafegam pela Rodovia dos Agricultores reclamam da situação dramática da via, devido às péssimas condições em sua malha asfáltica, falta de sinalização e ausência de acostamento. No local já foram registrados diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais.

Além disso, centenas de famílias estão abrigadas às margens da rodovia, tanto da cidade de Mogi Mirim como de Artur Nogueira, bem como dezenas de produtores e empreendimentos rurais que, por consequência, geram empregos e renda para as duas cidades.

Semanalmente, a rodovia recebe cerca de 14 mil veículos e equipamentos, nos dois sentidos. O maior fluxo está concentrado no horário das 6h às 19h em comparação ao restante da noite.