Prefeitura de Artur Nogueira promove palestra gratuita sobre atendimento ao cliente

Com tema “Faça do atendimento uma ótima experiência”, evento acontece dia 28 de maio, às 18h, na Prefeitura

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga uma oportunidade gratuita aos moradores que desejam se qualificar para o mercado de trabalho com uma palestra sobre atendimento ao cliente.

A oficina “Faça do atendimento uma ótima experiência”, realizada em parceria com o Sebrae, acontecerá no dia 28 de maio, uma terça-feira, às 18h. O será sediado na Prefeitura e as vagas são limitadas.

Os interessados devem se inscrever na sala do posto Sebrae, localizada no Paço Municipal, até o dia do evento. É importante ressaltar que o requisito para participar é ter, no mínimo, 18 anos.

De acordo com a titular da pasta, Tatiane Gibertoni, a palestra auxilia a compreender como se faz um bom atendimento, capaz de satisfazer e fidelizar o cliente. “O bom atendimento pode alavancar os resultados de uma empresa ou comércio. A capacitação dará as ferramentas para que isso seja feito da forma mais eficaz possível”, frisou.

A PALESTRA

A palestra apresenta estratégias de bem atender e se relacionar com os clientes, abordando tópicos como:

– Desafios no atendimento ao cliente;

– Técnicas de conquista, manutenção e fidelização de clientes através do atendimento;

– Como realizar um bom atendimento.

Para mais informações, os moradores devem entrar em contato pelo telefone (19)3827-9719.