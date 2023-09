Prefeitura de Artur Nogueira promove passeio para 120 idosos à Expoflora

Participaram idosos do programa Tempo Feliz e do Grupo Vida Nova

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoveu um passeio gratuito até a Expoflora – maior festa de flores da América Latina, na última sexta-feira (15). Os beneficiados foram os idosos do programa Tempo Feliz e do grupo da Terceira Idade ‘Vida Nova’.

De acordo com o secretário Amarildo Boer, participaram cerca de 120 idosos, que receberam ingressos gratuitos além do transporte. Eles puderam conhecer as últimas tendências e novidades em flores e plantas ornamentais.

“Ver a alegria nos rostos dos nossos idosos enquanto exploravam novos lugares, compartilhavam histórias e desfrutavam de momentos de descontração foi verdadeiramente gratificante. Isso só foi possível graças ao esforço dedicado de nossa equipe e ao apoio generoso desse atual governo.”, disse Boer.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca o compromisso com o bem-estar e a felicidade dos idosos nogueirenses. E explica que o passeio não foi apenas uma oportunidade deles sairem de casa, mas sim uma chance de criar memórias especiais e fortalecer os laços comunitários.

EXPOFLORA

A Expoflora é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, realizada anualmente em Holambra para dar as boas-vindas à primavera e servir como uma grande vitrine para mostrar as novidades e lançamentos da floricultura nacional.