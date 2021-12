Prefeitura de Artur Nogueira realiza entrega 5º Kit-Merenda hoje

Centenas de pais já retiraram o kit pela manhã; entrega vai até às 16h30 nas escolas

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou, nesta quinta-feira (16), a entrega do 5º Kit Merenda Escolar. A distribuição acontece somente hoje, até às 16h30, nas Unidades Escolares da cidade. O benefício é voltado aos 5.341 alunos da rede municipal de ensino que realizaram o cadastro dentro do prazo estipulado pela Secretaria.

Vale destacar que a retirada do Kit-Merenda só é possível para quem realizou a inscrição. De acordo com a Administração, a solicitação prévia é necessária para que não haja perda dos alimentos.

A secretária de Educação do município, Débora Sacilotto, fala sobre os bastidores da entrega do kit merenda em casa. “Este é o último Kit Merenda do ano e nós já podemos ver o auxílio que este projeto proporcionou a muitos alunos das nossas unidades escolares. Ao longo do ano nossa equipe de nutrição esteve à frente do preparo dos alimentos sempre com muito amor e carinho. E nós estamos gratos pelo alcance do projeto”, celebra a educadora.

O benefício é referente aos meses de outubro e novembro. Assim, após processo licitatório para a compra de alimentos, 1.154 estudantes das creches municipais, 604 das EMEIs e 3.583 das EMEFs poderão usufruir do kit que contém arroz, feijão, macarrão parafuso, macarrão para sopa, fubá, extrato de tomate, leite em pó, biscoito integral salgado, biscoito doce maisena, óleo de soja, filé de frango, pão integral, além de frutas e legumes.

O prefeito Lucas Sia (PSD) agradece aos envolvidos no projeto e destaca que já foram entregues milhares de kits até o momento “É pelos mais de 5 mil estudantes que dedicamos nossos esforços e que realizamos ações grandiosas como essa, com responsabilidade e compromisso e destaco que esta é uma forma de demonstrarmos nosso compromisso com a educação e a população nogueirense”, diz.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não determina uma periodicidade da entrega dos kits. Por isso, o FNDE deixa a critério de cada município essa definição, levando-se em consideração a estrutura para armazenamento dos insumos, logística e todas as particularidades envolvidas. Em Artur Nogueira, o kit está sendo entregue a cada 2 meses desde o início da pandemia.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira