Prefeitura de Artur Nogueira realiza festa de Natal com entrega de cestas básicas

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social realizou programação natalina com entrega de cestas básicas e produtos de higiene e limpeza para famílias do município. O encontro aconteceu neste sábado (11), às 10h, na quadra do Núcleo Administrativo.

A programação foi recheada de muita diversão e descontração, além de um cardápio repleto de lanches deliciosos como pastel, pizza, hot dog, pipoca, algodão doce, batata frita e picolé de frutas. Para acompanhar o lanche, foram servidas bebidas como suco e refrigerante distribuídos pelos organizadores do evento.

Diversão para as crianças

Para fazer a diversão das crianças e tornar as comemorações natalinas ainda mais especial, foram montados uma variedade de brinquedos como cama elástica, tobogã, pula-pula com rampa, e pula-pula com castelo. As atividades recreativas marcaram o encerramento das ações e projetos desenvolvidos pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social com as famílias durante o ano.

O prefeito Lucas Sia (PSD) comentou sobre a importância da ação. “Estamos aqui para atender a população com o objetivo de prestar todo o apoio necessário para que estas famílias não se sintam desamparadas pela Administração. Continuaremos desenvolvendo projetos como este em prol da população nogueirense”, garante Sia.

Cestas básicas

Além do momento recreativo, foram distribuídas cestas básicas para as famílias presentes registradas no Cadastro Único, CRAS, CREAS ou no Fundo Social de Solidariedade. Produtos de higiene e limpeza também foram entregues a fim de garantir os cuidados de saúde e higiene da população.

“A distribuição de cestas básicas e dos produtos de higiene são de suma importância para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e as doações certamente farão do Natal um momento mais feliz para elas”, comenta o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo Boer.

A primeira-dama do município, Simone Sia, se diz grata ao trabalho realizado ao longo do ano. “É com sentimento de gratidão que nós encerramos as atividades do ano com esta linda programação humanitária porque sabemos que todo o nosso trabalho não foi em vão. Ainda há muito trabalho para o próximo ano e nós estamos empolgados para isso”, finaliza.