Prefeitura de Artur Nogueira recebe mais de 1 tonelada de alimentos

Arrecadação aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro, durante o Festival de Ballet do Clube Recreativo Floresta

Com o intuito de beneficiar muitas famílias neste fim de ano, o Clube Recreativo Floresta arrecadou 1.300 kg (mil e trezentos quilos) de alimentos durante o Festival de Ballet que serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade. A ação foi realizada nos dias 26 e 27 de novembro, no Clube Floresta.

“Agradecemos ao presidente do Clube Floresta, Daniel Dias de Castro, ao tesoureiro Claudiney Chiste Rosalino, à toda diretoria, às professoras de dança, Aline Rodrigues Regla e Michele Pedroso, bem como a população nogueirense que contribuiu para o sucesso das doações. Certamente ajudará muitas pessoas”, comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Simone Sia.

De acordo com a pasta, os alimentos doados para o Fundo Social de Solidariedade do município são destinados para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social registradas no Cadastro Único, CRAS, CREAS ou no Fundo Social de Solidariedade.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira