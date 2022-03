Prefeitura de Cosmópolis realiza curso de Processamento Caseiro do Leite

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Campinas, realizou no mês de fevereiro o curso Processamento Caseiro do Leite.

A capacitação teve duração de 32 horas, onde os participantes produtores, proprietários e trabalhadores rurais aprenderam as técnicas de processamento artesanal para a confecção de queijos, bebidas lácteas, iogurtes, doces, leite condensado e manteiga utilizando como matéria-prima o leite.

Mesmo considerando as técnicas descritas, há outros procedimentos para obter o resultado desejado, desta maneira, deve-se valorizar os costumes regionais, respeitando-se a legislação vigente.

Os alunos são instruídos sobre higiene pessoal, do local, dos utensílios e equipamentos, características do leite, procedimentos adequados para alcançar os resultados esperados, educação nutricional com vistas à promoção da alimentação adequada e saudável.

Trata também, dos cuidados necessários para evitar acidentes, de assuntos que possam interferir na melhoria da qualidade dos alimentos, bem como dos devidos alertas que visam à preservação ambiental.

O processamento artesanal do leite proporciona ganho econômico ao produtor rural à medida que evita desperdícios do alimento, transformando-o de forma segura. No meio rural, o processamento artesanal de alimentos para uso doméstico faz parte do cotidiano das pessoas, valorizando a cultura, hábitos alimentares e possibilitando qualidade de vida.

Por causa da pandemia de Covid-19, são seguidas as orientações das autoridades de saúde, com o uso de máscaras, álcool em gel à disposição, materiais de estudo desinfetados. Os participantes receberam gratuitamente material didático e certificado de conclusão.