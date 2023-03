PREFEITURA DE ESTIVA GERBI ENTREGA KITS ESCOLARES NESTA SEXTA

A Prefeitura de Estiva Gerbi por meio da Secretaria de Educação inicia nesta sexta-feira, 24, a entrega dos kits escolares aos mais de 2.000 alunos da rede municipal de ensino. Os materiais serão entregues diretamente na unidade escolar dos alunos matriculados.

Estudantes de todas as unidades da rede municipal de ensino serão contemplados com os kits que possuem itens adequados para cada série: caderno, apontador, lápis de cor, lápis preto, borracha, caneta, cola branca, cola com gliter, guache, tesoura, entre outros.

O destaque deste ano é que os materiais adquiridos pela prefeitura, possuem qualidade superior ao material entregue no ano passado e vão garantir uma durabilidade maior, além de oferecer igualdade ao acesso aos materiais necessários às atividades do dia a dia escolar, que fará toda a diferença no meio educacional.

A prefeita Cláudia Botelho (MDB), que acompanhará pessoalmente a entrega nas escolas, afirmou que continuará investindo fortemente na educação estivense. “Essa é uma iniciativa de grande dimensão na área educacional e social que foi implementada pela nossa administração e beneficia os estudantes e as famílias da nossa cidade”, destacou a prefeita.