Prefeitura de Estiva Gerbi inaugura Casa da Memória “Luiz Rocha” na antiga Estação Ferroviária

A partir deste mês, a história de Estiva Gerbi ganha vida e espaço próprio para ser apreciada. Neste último sábado, 27, a prefeita Claudia Botelho inaugurou em transmissão ao vivo pelas redes sociais, a Casa da Memória “Luiz Rocha”, órgão da Prefeitura, administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo. A sede fica na antiga Estação Ferroviária, o prédio mais antigo da cidade. A antiga Estação está localizada na Avenida Mário Zara, 75 – Estiva Velha.

O local levará a homenagem ao saudoso Sr. Luiz Rocha, que foi um homem íntegro, honesto, muito respeitado na cidade e que trabalhou durante 50 anos na antiga Cerâmica Gerbi. Haverá ainda a exposição de sua coleção de canetas, tendo em vista, sua referência na técnica de escrever à mão com sinais gráficos elegantes, harmônicos e referência na época.

Na Casa da Memória, a comunidade reencontrará a história, aliada à arte, emoção e cultura. No local, há diversas atrações, entre exposições permanentes e temporárias. As pessoas interessadas em colaborar com acervo de objetos entre outros devem procurar a sede para efetuar sua colaboração. A entrada de visitantes será gratuita, logo após o fim da pandemia de coronavírus.

“A inauguração do Centro de Memória me emociona porque o espaço vai compartilhar com visitantes de Estiva Gerbi e região a história da nossa cidade, que começa no entorno da Estação, prédio mais antigo da cidade. É um importante equipamento cultural para nossa população, para os moradores antigos, para os que estão chegando e para as gerações futuras. Preservar a história e a identidade de Estiva Gerbi é uma das prioridades do nosso governo na área de cultura e principalmente no desenvolvimento do turismo”, disse a prefeita Cláudia Botelho.

No total, a Administração investiu aproximadamente R$ 250 mil para implantar a Casa da Memória. Os recursos foram adquiridos através do MIT – Município de Interesse Turístico que são repassados pela DADETUR da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.