Prefeitura de Estiva Gerbi inaugura Clínica Oftalmológica Municipal

A Prefeitura de Estiva Gerbi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou, na noite dessa sexta-feira, 26, a Clínica de Oftalmologia Municipal em homenagem ao saudoso João Aparecido de Lima “Tilica”. A cerimônia aconteceu em transmissão ao vivo pelas redes sociais por conta da pandemia de coronavírus.

A unidade já está em funcionamento e atenderá a população estivense gratuitamente no PSF I na Rua Silvio Aurélio Abreu, s/nº – Centro (esquina com a Rua Cubano Gerbi). Para realizar a consulta é necessário que o paciente se dirija ao PSF da sua área ou bairro para que o clínico geral realize o encaminhamento para consulta com o oftalmologista.

Durante a inauguração, o secretário de saúde, Sebastião Dias de Freitas Neto, comentou sobre a qualidade dos equipamentos que serão utilizados. “Além disso, aqui será tão completo que o paciente já irá sair com a receita para confecção dos óculos. E após, o médico ainda poderá realizar o teste para verificar se o grau está correto. O paciente não terá custo, só benefício”.

Atualmente, o município possui uma boa demanda reprimida de pacientes que precisam de atendimento e estão cadastrados em sistemas do SUS para regulação e encaminhamento para tratamento fora da cidade.

“Eu fico muito orgulhosa de fazer essa inauguração, porque sei que muitas pessoas vão voltar a enxergar. Isso é uma felicidade, quero que essas pessoas saibam que agora tem alguém que se preocupa com elas” declarou a prefeita, Claudia Botelho durante a inauguração.