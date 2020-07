PREFEITURA DE ESTIVA GERBI INICIA NOVAMENTE ENTREGA GRATUITA DE ÁLCOOL EM GEL E SABONETE EM TODOS OS BAIRROS

Mobilização é o que define as ações por parte da Prefeitura de Estiva Gerbi, principalmente através da Secretaria de Saúde, quanto à questão do combate ao coronavírus. Durante esta semana, uma equipe nova de agentes comunitárias de saúde ganhou as ruas da cidade, a fim de distribuir álcool gel e sabonete para todos os moradores da cidade, ao tempo em que orientava a importância de lavar as mãos e se manter distante do próximo, sobretudo o uso de máscara obrigatório pelo decreto do governo estadual.