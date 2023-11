Prefeitura de Holambra abre inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica

A Prefeitura de Holambra abriu esta semana inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica. O cadastro deve ser feito no Departamento Municipal de Esportes, que fica na Rua Dr. Jorge Latour, s/nº, no bairro Parque dos Ipês. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar Cartão Cidadão, exame médico e foto 3×4.

As atividades serão realizadas no Complexo Aquático Municipal. São disponibilizados diversos dias e horários. Podem participar das aulas de hidroginástica moradores a partir de 16 anos. No caso da Natação há opções para adultos e crianças a partir de 4 anos.

Exame médico para uso das piscinas

A Prefeitura irá oferecer nos dias dia 3 e 10 de novembro, serviço de exame médico para utilização das piscinas do Complexo Aquático Municipal. O atendimento será feito na Policlínica Municipal das 8h às 17h, por ordem de chegada. É necessário levar Cartão Cidadão e uma foto 3×4. A orientação é ir de tênis e com roupas leves, como camiseta e bermuda.

Uso da piscina aos sábados e domingos

O Complexo Aquático Municipal, localizado no bairro Parque dos Ipês, funcionará para o lazer aos finais de semana sempre das 9h às 12h e entre 13h30 e 17h. Para o uso das piscinas é necessária a apresentação da carteirinha e realização de exame médico. Mais informações podem ser obtidas por meio do número (19) 3802-4711.

Confira dias e horários das aulas:

Hidroginástica

Local: Complexo Aquático Municipal

A partir de 16 anos

Terças-feiras: 8h30 às 9h20 18h30 às 19h20

Quartas-feiras:

8h30 às 9h20

Quintas-feiras:

8h30 às 9h20

17h30 às 18h20

18h30 às 19h20

Sextas-feiras:

8h30 às 9h20

Natação

Local: Complexo Aquático Municipal

A partir de 4 anos

Segundas-feiras:

17h30 às 18h20 – Iniciação adulto

18h30 às 19h20 – Aperfeiçoamento adulto

Terças-feiras:

9h30 às 10h10 – Infantil (até 8 anos)

10h15 às 10h55 – Adulto – raia livre

14h às 14h40 – Infantil (até 8 anos)

14h45 às 15h25 – Infantil (até 8 anos)

15h30 às 16h10 – Infantil (até 8 anos)

16h30 às 17h25 – Treinamento (até 12 anos) – raia livre

17h30 às 18h20 – Treinamento (até 12 anos) – raia livre

Quartas-feiras:

9h30 às 10h10 – Infantil (até 8 anos)

10h15 às 10h55 – Adulto – raia livre

14h às 14h40 – Infantil (até 8 anos)

14h45 às 15h25 – Infantil (até 8 anos)

15h30 às 16h10 – Infantil (até 8 anos)

16h30 às 17h25 – Treinamento (até 12 anos) – raia livre

17h30 às 18h20 – Iniciação adulto

18h30 às 19h20 – Aperfeiçoamento adulto

Quintas-feiras:

9h30 às 10h10 – Infantil (até 8 anos)

10h15 às 10h55 – Adulto – raia livre

14h às 14h40 – Infantil (até 8 anos)

14h45 às 15h25 – Infantil (até 8 anos)

15h30 às 16h10 – Infantil (até 8 anos)

16h30 às 17h25 – Treinamento (até 12 anos ) – raia livre

Sextas-feiras: 9h30 às 10h10 – Infantil (até 8 anos)

10h15 às 10h55 – Adulto – raia livre

14h às 14h40 – Infantil (até 8 anos)

14h45 às 15h25 – Infantil (até 8 anos)

15h30 às 16h10 – Infantil (até 8 anos) 16h30 às 17h25 – Treinamento (até 12 anos) – raia livre