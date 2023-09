Prefeitura de Holambra abre inscrições para Campeonato Municipal de Futebol Amador na segunda-feira

O Departamento de Esportes de Holambra irá abrir na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol Amador. Os interessados devem retirar as fichas de participação na sede da pasta, que funciona de segunda a sexta-feira entre 8h e 17h.

Podem participar da competição jogadores do sexo masculino a partir de 16 anos. Cada equipe deverá inscrever até 25 atletas. 20 deles devem ser, obrigatoriamente, moradores da cidade. “As rodadas irão ocorrer entre o fim de setembro e início de dezembro, sempre às quartas-feiras, sábados e domingos, no Estádio Municipal Zeno Capato e no campo do bairro Alegre”, explicou o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello Machado de Souza.