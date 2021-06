Prefeitura de Holambra distribui kit alimentação escolar

A Prefeitura de Holambra, através do Departamento Municipal de Educação, distribuiu nesta quinta-feira, 10 de junho, os kits de alimentação escolar para os estudantes matriculados na rede municipal de ensino. São mais de 2.300 kits para crianças do berçário ao 9º ano do ensino fundamental – e também para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O objetivo é recompor a merenda que seria servida nas unidades, já que as atividades presenciais permanecem suspensas em função da pandemia. Os alimentos foram entregues entre 7h30 e 18h na unidade em que o aluno está matriculado. Foram retirados pelo pai, mãe ou responsável legal do aluno, que precisou apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão Cidadão do estudante.

“A distribuição mensal do kit é um compromisso que temos, pois garantindo a alimentação básica colaboramos não apenas para as boas condições de aprendizagem, mas também com a saúde e bem estar social de nossos alunos”, explicou o prefeito Fernando Capato.

O diretor da pasta, Alexandre Moreira, reiterou a importância da iniciativa: “na ausência da merenda escolar, o kit vem complementar a alimentação de nossos alunos, obedecendo as necessidades básicas nutricionais para cada faixa etária. A ação traduz de forma clara a atenção contínua e integral que dedicamos a cada um dos estudantes da rede municipal”, disse.