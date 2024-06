Prefeitura de Holambra inicia 4ª edição do mutirão oftalmológico Primeiros Olhares

A Prefeitura de Holambra deu início nesta segunda-feira, dia 10 de junho, na Escola Recanto das Palmeiras, ao Programa Primeiros Olhares 2024. O mutirão oftalmológico, que está em sua 4ª edição, irá contemplar cerca de 400 estudantes da rede municipal entre 5 e 7 anos.

A ação, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com os departamentos municipais de Saúde, Educação e Promoção Social, inclui a realização de teste para verificar se o aluno apresenta alguma dificuldade para enxergar e, caso necessário, encaminhamento para médico especialista, além da disponibilização gratuita de armação e lentes corretivas.

“Essa é uma ação de extrema importância pois irá melhorar o dia a dia e, sobretudo, o rendimento escolar dos estudantes”, disse a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Schouten Capato que, ao lado do prefeito do município, acompanhou o início das atividades. ” Problemas de visão, afinal, podem comprometer o aprendizado e, consequentemente, o futuro de uma criança”, completou ela.

” A partir da identificação de dificuldades, faremos com que esses alunos possam ter as mesmas chances de aprendizado e desenvolvimento dos demais”, disse Fernando Capato. ” A previsão é de que o trabalho seja concluído em setembro.”

No ano passado, foram realizadas cerca de 500 avaliações de acuidade visual conduzidas nas escolas, além de exames clínicos oferecidos aos alunos que apresentaram dificuldade para enxergar. A iniciativa atendeu crianças de 4 a 6 anos de idade e holambrenses matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo, 12 armações com lentes corretivas foram entregues na terceira edição do projeto.