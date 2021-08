Prefeitura de Holambra realiza audiência pública de apresentação do Plano Plurianual nesta quinta-feira

De Holambra

A Prefeitura de Holambra irá realizar nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal, audiência pública para apresentar o Plano Plurianual (PPA) referente aos anos de 2022 a 2025. A atividade é aberta ao público, com limite de 50% da capacidade total do espaço em função da pandemia do novo coronavírus, e também poderá ser acompanhada pela internet, em tempo real, por meio da TV Câmara, em http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra. Durante a audiência a população poderá enviar dúvidas e fazer observações sobre a proposta.

O trabalho será conduzido pelo economista e diretor municipal de Finanças e Contabilidade, Rodolfo Silva Pinto, e pelo contador Fábio Adriano de Lima. Os gestores municipais das mais diferentes áreas também participam da audiência para responder às dúvidas da população.

O Plano Plurianual é um documento que estabelece diretrizes, metas, prioridades e objetivos do governo para um período de quatro anos. “Por meio de consulta pública, aberta em julho, recebemos dezenas de sugestões para a elaboração deste documento”, informou Rodolfo. “A participação da população é de extrema importância, afinal estamos planejando o futuro de nossa cidade. Nosso objetivo é impactar a vida do cidadão de forma positiva, melhorando os indicadores de qualidade de vida da e os serviços públicos oferecidos”.

Após a audiência, o projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal, onde será votado pelos vereadores.