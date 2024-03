PREFEITURA DE JAGUARIÚNA CAPACITA SERVIDORES SOBRE APLICAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Foto: Ivair Oliveira

A Prefeitura de Jaguariúna realiza nesta sexta-feira, dia 1º de março, mais uma capacitação voltada a servidores da Comissão de Planejamento e Indicadores de Gestão Municipal. A ação, realizada no Teatro Municipal Dona Zenaide, visa capacitar os servidores para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), importante instrumento para avaliar as gestões públicas por meio do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM). O prefeito Gustavo Reis participou da abertura do evento.

A capacitação é coordenada pela Controladoria Geral do Município. O treinamento é dado pelo professor e especialista em gestão pública, Luciano de Lima, e tem como objetivo aprofundar o entendimento sobre os ODSs.

A comissão, de caráter propositivo e participativo, foi formada para lidar com questões relacionadas à elaboração, execução, monitoramento e avaliação do ciclo de planejamento e do orçamento municipal.

Outras capacitações já foram realizadas, envolvendo funcionários dos vários departamentos da Prefeitura, além de secretários, diretores, chefes de setor, entre outros.

Os ODS são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.

Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros.